Jake La Furia ha ancora Fame del vecchio rap | La trap e TikTok hanno trasformato il genere in musica da suonerie

“L’altro giorno ho visto due articoli di giornale, quello sopra diceva ‘Giorgia Meloni indagata, nessun passo indietro’ mentre quello sotto ‘Emis Killa indagato, faccio un passo indietro’, credo basti questo a fornire un’immagine a fuoco del nostro Paese”, raccontaLatogliendo subito dal fuoco la castagna arroventata dell’amico indagato. D’altronde ci si trova per parlare del suo nuovo album “” e il rapper milanese, all’anagrafe Francesco Vigorelli, classe ’79, pensa che Sanremo, con le sue polemiche, non possa fagocitarsi pure quello. Meglio, quindi, esaurire subito l’argomento. “Penso che Emis (con cui nel 2020 ha inciso l’album ‘17’, ndr) abbia rinunciato all’Ariston per non sentirsi chiedere di continuo la stessa cosa”. Il Festival non è mai stato tra le sue opzioni. “No, non fa per me.