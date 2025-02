Lortica.it - Italia, un caleidoscopio di popoli e tradizioni

Ho sempre pensato che l’idea di uno “Statono” fosse più un concetto astratto che una realtà concreta. Sì, siamo un unico Paese sulla carta, ma nella vita quotidiana, nel cuore delle nostre città e dei nostri borghi, siamo qualcosa di molto più sfaccettato, più complesso. Venti regioni, ognuna con la propria anima, il proprio carattere, il proprio modo di parlare e di vivere. Un lombardo non è un veneto, così come un ligure non è un toscano. I sardi? Sono un mondo a parte rispetto ai siciliani, e potrei continuare fino ad elencarle tutte. Non siamo un popolo unico, siamo un mosaico, una trama di storie e radici che si intrecciano senza mai confondersi.Ed è proprio in questa molteplicità che trovo la nostra bellezza. Mi emoziona pensare a quante storie diverse ci portiamo dentro, a quanteabbiamo ereditato dai nostri nonni, dai nostri genitori.