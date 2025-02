Thesocialpost.it - Italia, terremoto: scossa prima di cena. Paura

SIENA – Unadidi magnitudo 3.1 è stata registrata questa sera con epicentro nella campagna di Isola d'Arbia, a sud di Siena. Il sisma, rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), si è verificato alle 19:11 a una profondità di 6 km ed è stato chiaramente avvertito dalla popolazione della zona. A distanza di pochi minuti, un'altradi magnitudo 2.3 è stata registrata alle 19:17, con epicentro nei pressi della statale Cassia, in una zona industriale del territorio senese.Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma sono in corso le verifiche da parte delle autorità competenti. La situazione resta sotto monitoraggio per eventuali ulteriori sviluppi.