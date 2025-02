Agi.it - Italia divisa in due, maltempo al Sud e migliora al Nord

AGI - Un vortice afro-mediterraneo determina condizioni dial sud e Isole Maggiori con rischio nubifragi, stabile al centro-. Secondo le previsioni del Centro Meteono, oggi il tempo sarà inmento almentre al sud peggiora grazie alla pressione in risalita dalla Tunisia. La giornata di domenica sarà caratterizzata da tempo mediamente stabile ale medio Tirreno con ampie schiarite, salvo nubi basse sulla Pianura Padana a sud del Po e qualche innocuo addensamento sul Lazio. Molte nubi al sud e Isole Maggiori con associate precipitazioni irregolari. I fenomeni risulteranno intensi sui settori ionici e sud-orientali delle due Isole Maggiori, non si escludono locali nubifragi. L'alta pressione in affermazione sul centro Europa determinerà un avvio di settimana con condizioni di tempo stabile e ampie schiarite ale medio Tirreno.