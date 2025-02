Ilfogliettone.it - “Itaca – il ritorno”: Il Nostos di Odisseo diventa cinema nella visione disadorna di Uberto Pasolini

Presentato in anteprima alla Festa deldi Roma 2024 e ora pronto a sbarcare nelle sale,– ildisi immerge nel cuore oscuro del mito omerico, raccontando ila casa di Ulisse come un viaggio interiore tra colpa, identità perduta e riscatto. Con Ralph Fiennes nei panni di unfragile e lacerato, Juliette Binoche come una Penelope austera e Claudio Santamaria nel ruolo del fedele Eumeo, il film sfida le aspettative epiche per esplorare una dimensione umana, quasi spogliata di eroismo.Un eroe spezzato, unsenza gloriaLa pellicola si apre sull’immagine di un uomo nudo, graffiato dal tempo e dal mare, che approda adopo decenni di assenza. Non c’è bottino di guerra, né trionfo: solo un corpo segnato e una coscienza appesantita dai sensi di colpa.