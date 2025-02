Ilfattoquotidiano.it - Israele, procura apre un’inchiesta sulla moglie di Netanyahu: “Ha cercato di intimidire un testimone nel caso di corruzione del marito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Adesso è ufficiale. Ladi Stato diha apertosu Sara. Ladel primo ministro Benjaminè sospettata di aver interferito nel processo perin cui è coinvolto il. La notizia è stata diffusa dai media israeliani dopo la richiesta di informazioni da parte della deputata democratica Naama Lazimi: a lei l’ufficio deltore di Stato ha comunicato che il 26 dicembre è stata aperta un’indagine nei confronti delladel premier. Tutto questo arriva dopo che il programma di informazione investigativa “Uvda” di Channel 12 ha trasmesso la corrispondenza tra la donna e un ex capo dell’ufficio del Primo ministro, in cui Sara le chiedeva di attaccare unchiave in uno dei casi penali in cui è coinvolto.“Ricevere l’annuncio ufficiale dall’ufficio deltore generale in merito all’apertura di un’indagine penale contro ladel Primo Ministro, Sara, è importante per il controllo parlamentare, il sistema giudiziario e lo stato di diritto”, ha dichiarato Lazimi.