Io non direi proprio così | Gramellini attacca Sinner? Vecchioni gli dà una lezione epica | Video

Scontro in punta di fioretto tra Robertoe Massimosu Jannik. Come è noto, su indicazione del medico, il numero uno al mondo della classifica Atp non ha potuto partecipare alla cerimonia al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. A In Altre Parole Garmellini mette nel mirinoe gli contesta il fatto di non essersi recato al Colle: "Non è come non andare a Sanremo, è una cosa ben diversa non adare al Quirinale. Era già rientrato a Monte Carlo, ha fatto più discutere il suo riposo assoluto che se fosse andato.". Ma Robertodà unamagistrale al conduttore. Interpellatosu questo punto,afferma: "Io so che non è andato perché stava male. E quindi non lo attaccherei, è un ragazzo giovane e avrà a vuto un buon motivo per non andare.