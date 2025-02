Juventusnews24.com - Inzaghi sbotta dopo Milan Inter: «È impossibile non dare rigore su Thuram. Comincio ad arrabbiarmi…»

di Redazione JuventusNews24ha parlatoanalizzando le scelte arbitrali: tutte le dichiarazioni dell’allenatoreSimoneha parlato ai microfoni di Dazn, nel post partita di, gara terminata 1-1. Ecco le parole del rivale della Juve sull’arbitraggio del derby.SUL DERBY- «Non posso non fare un applauso alla mia squadra. Purtroppo non è riuscita ad anoltre certi episodi. Tre gol annullati, tre pali e un clamorosonon dato. E nonostante tutto è riuscita a risistemarla. Il? Non mi va di parlarne, è un discorso ampio. Veniamo dal Bologna, dalla Supercoppa, da questa partita. E’nonquesto, è. Ci sta che l’arbitro non veda perché arriva Theo, chi sta seduto non può non chiamare l’arbitro ead arrabbiarmi,che ho visto trasmissioni in cui si faceva giurisprudenza contro l’»Leggi su Juventusnews24.