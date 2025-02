Inter-news.it - Inzaghi: «Rigore e non è la prima volta, ma no alibi! Inter vada oltre»

dopo Milan-terminata sul punteggio di 1-1, in conferenza stampa ha parlato della partita di oggi sottolineando l’errore arbitrale, ma il tecnico vasenza cercare. Le risposta del mister ai colleghi giornalisti presenti in sala stampa.CONFERENZA STAMPA– DOPO MILAN-, hai visto ilsu Thuram?Non me ne ero accorto dal campo, ma è un episodio negativo, ma ultimamente sta capitando spesso. Ma non mi piacciono gli, ne ho già parlato in altre TV. È un periodo un po’ così: da Riad, dal Bologna su Thuram, da Lecce col fallo di mano di Baschirotto, il fallo su Lautaro Martinez contro l’Empoli: sono cinque sei episodi ogni domenica. È giusto citarli, come è giusto citare che Milan ehanno fatto un ottimo derby. Tre gol annullati, tre pali, unclamoros negato.