Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, meritavano di più! Tre pali e un rigore. Bene Zalewski»

Leggi su Inter-news.it

dopo Milan-terminata sul punteggio di 1-1, in un’vista rilasciata suTV ha commentato la partitaPUNTEGGIO STA STRETTO – Simoneha parlato così prima dell’inizio del secondo tempo di Milan-: «Per quello visto in campo meritavamo di più, ho fatto però i complimenti al Milan. I ragazzi non hanno mai mollato, sono andati anche oltre gli episodi: tree tre gol annullato oltre unsacrosanto. Abbiamo pareggiato una partita meritatamente. Diciamo che tecnicamente non abbiamo attaccato la profondità come sappiamo fare. Abbiamo trovato una squadra che ci ha chiuso gli spazi, non abbiamo mai mollato e sono contento per la reazione della squadra. I ragazzi sono entrati tutti, avevamo bisogno di tutti. Le energie sono quelle che sono, si tratta della diciassettesima partita in due mesi.