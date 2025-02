Inter-news.it - Inzaghi: «C’era rigore netto su Thuram! Ma Inter magnifica nel complesso!»

Simonesi è pronunciato nel post-partita di Milan-, match vinto dai rossoneri con il punteggio di 1-1. Queste le sue dichiarazioni.IL COMMENTO – Simonesi è così espresso a Sky Sport al termine di Milan-, match terminato 1-1: «I ragazzi sono stati magnifici, sono andati oltre, purtroppo non a tutti gli episodi che sono capitati. Due gol annullati, tre pali, ilnon dato per fallo su. I miei ragazzi sono stati magnifici, considerando questi episodi. Contro il Milan è difficilissimo giocare, è una squadra intensa, di gamba, ma i miei calciatori sono stati bravissimi. C’è rammarico, purtroppo la vittoria non è arrivata, ma siamo stati bravi a non farci dominare dagli episodi».sull’atteggiamento dei suoi calciatori in Milan-e sui recuperiIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito esprimendosi sulla partita: «Il Milan ci ha lasciato il 65% di possesso, eravamo coscienti che 2/3 ripartenze le avremmo prese.