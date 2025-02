Ilgiorno.it - Intesa raggiunta, ripartono i lavori. Palazzo Visconti pronto in estate

Leggi su Ilgiorno.it

potranno ripartire e l’amministrazione può tornare a sperare e sognare i primi eventi per l’2025. Si è finalmente sbloccata, dopo mesi di stop, la situazione di. Il Comune ha annunciato la ripresa del cantiere nel cortile dello storico edificio. La svolta è arrivata con l’con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, che ha dato il via libera alle modalità esecutive dell’intervento, nel pieno rispetto del valore storico del complesso. Il progetto era stato finanziato grazie a un bando regionale per la rigenerazione urbana e prevede la realizzazione di una struttura metallica amovibile, destinata a ospitare un palco e sedute per eventi culturali e spettacoli. I, avviati lo scorso marzo, si erano inizialmente concentrati sulla preparazione del fondo del cortile, ma a giugno erano stati sospesi per consentire ulteriori approfondimenti tecnici e storici richiesti dalla Soprintendenza.