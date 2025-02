Ilgiorno.it - Internato nel lager nazista. Medaglia d’onore a Giovanni Belotti

Leggi su Ilgiorno.it

al cittadino. "Con commozione e rispetto, informo che nei giorni scorsi il nostro concittadinoha ricevuto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, laconcessa, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati neinazisti, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra", commenta il sindaco di Garbagnate Daniele Davide Barletta. Alla cerimonia (nella foto), svolta a Palazzo Reale di Milano, hanno preso parte l’assessore Ivan Daga, in rappresentanza del Comune di Garbagnate Milanese e Roberto, figlio di, che ha ritirato il riconoscimento quale familiare dello scomparso. "Il tributo è giunto, in modo significativo, in occasione del Giorno della Memoria, come ulteriore stimolo a onorare i nostri eroi, e a non dimenticare gli orrori dei campi di concentramento", ha aggiunto il primo cittadino.