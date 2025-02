Inter Women la sconfitta con la Juve è alle spalle Fiorentina battuta 2-0

Leggi su Ilnerazzurro.it

Labruciante sul campo della capolistantus della giornata scorsa e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Sassuolo sono ancora presenti nella mente dell’, scivolata a -7 dalla squadra bianconera e fuori dalla coppa nazionale. Per la giornata numero diciassette della Serie A Femminile Ebay, le ragazze di mister Piovani sono attese dalla, in crisi, per un nuovo big match.Primo tempoAll’Arena Civica di Milano, in una giornata molto fredda e bagnata da una leggera pioggia, l’deve necessariamente tornare a riassaporare la gioia della vittoria per non veder scappare troppo lantus e conservare il secondo posto dall’attacco della Roma Campione d’Italia, a -3 dnerazzurre. La gara comincia su un ritmo blando e contenuto con la parola d’ordine che è “non scoprirsi”; la gara quindi viene sostanzialmente giocata a centrocampo fino al 6? quando un lampo di Michela Cambiaghi squarcia l’equilibrio.