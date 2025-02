Ilfattoquotidiano.it - “Insegno a Melbourne, senza rimpianti. In Italia guadagnerei di meno con lo stesso costo della vita. E qui c’è tutela dei beni comuni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“In Australia se lavori non hai il problema di come arrivare a fine mese, se vai in un parco alle due di notte non trovi una situazione rischiosa e se hai i soldi puoi aprire un’impresa con un click da casa”. Sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto Andrea Pagani, 44 anni, livornese trapiantato a, a progettare il proprio futuro nella terra dei canguri. Dopo un’esperienza decennale nella ristorazione ha deciso di vendere la sua attività, oggi insegna Lingua e culturana alla Monash University e lavora in un programma in linguana in radio. “Quando sono arrivato c’erano pochi ristorantini, oggi ne trovi uno di riferimento in ogni quartiere e trovare la burrata o lo spritz al pub è diventato normale. Tanti immigrati, poi, hanno iniziato a fare impresa. Siamo passati dall’importazione del made in Italy al made byn, con una buona qualità”.