Influenza vicina al picco il medico | Colpiti soprattutto giovani e adulti non vaccinati

Bergamo. “In base alle previsioni, ildei casi si dovrebbe registrare questa settimana o la prossima”. Così il dottor Ivan Carrara, segretario generale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) – Bergamo, traccia il punto sull’andamento dei contagi dell’.Il numero dei pazienti, in questi giorni, è cospicuo, com’è fisiologico che sia in questo periodo dell’anno e come ci si aspettava. Illustrando il trend, il dottor Carrara spiega: “Osservando la curva dei contagi, al momento, è difficile affermare esattamente se siamo arrivati al, ma in base alle attese si dovrebbe raggiungere questa settimana o la prossima. Vedremo se la curva comincerà ad avere una flessione, che segnerà il superamento della fase clou: ora come ora possiamo dire che ci sono tanti casi e la quantità è leggermente superiore alle attese”.