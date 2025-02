India aziende italiane del settore pelle con Ice all’International Leather Fair

Leggi su Ildenaro.it

In occasione dell’edizione annuale dell’International, aperta ieri a Chennai, nello stato del Tamil Nadu, l’Agenzia Ice di Delhi ha allestito un padiglione nazionale in cui sono presenti diciottodel. Il Padiglione è organizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale dei costruttori italiani di tecnologie per calzature,tteria e conceria – Assomac. Oltre alleche espongono nel padiglione Ice, altre 30 realtàdelsono presenti alla fiera, direttamente o tramite distributori o agenti locali. La fiera è l’appuntamentono per eccellenza del comparto delle macchine per calzature, conceria etteria e vede quest’anno oltre 400 espositori, di cui 60 da Paesi stranieri. “L’industria dellatteriana, paese che soddisfa quasi il 10 per cento del fabbisogno annuale mondiale di, ha raggiunto nel 2024 i 17 miliardi di euro e, secondo le previsioni dovrebbe toccare i 45 miliardi nel 2030”, dice Antonietta Baccanari, che dirige l’Ufficio Ice di Nee Delhi.