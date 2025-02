Ilrestodelcarlino.it - Incontro tra un orso e un cinghiale. Il video dello zoologo Forconi

Se si dedicano cinque giorni a settimana allo studio del comportamento degli orsi è difficile ma non impossibile essere la persona giusta nel luogo giusto al momento giusto. Così è stato per loe film-maker maceratese Paoloche, qualche giorno fa, si è trovato a riprendere, da una distanza di 900 metri, in uno dei suoi appostamenti qualcosa di molto raro. "Ero all’interno del Parco nazionale Abruzzo Lazio e Molise – spiega – e ho potuto filmare l’intera scena: unera sdraiato sulla neve, l’si è avvicinato e poi lo ha seguito per 40 metri, scacciandolo dalla sua area di alimentazione. Di seguito l’si è messo a mangiare le ghiande che trovava scavando nella neve". Cosa ha di straordinario questo? "È unraro perché, che io sappia, non si era mai visto questo tipo di interazione e competizione frae in più a metà gennaio, con 20 centimetri di neve e una temperatura di -10 °C cioè quando, in teoria, gli orsi dovrebbero essere in ibernazione".