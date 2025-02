Lapresse.it - Incidenti stradali: sbalzato fuori da auto, muore 20enne nel Trevigiano

Leggi su Lapresse.it

Milano, 2 feb. (LaPresse) – Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nella notte in un incidente stradale avvenuto in località Saccol di Valdobbiadene, all’altezza del civico 11 in Strada Cartizia.