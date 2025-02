Feedpress.me - Incidente in campo, il figlio di Tajani portato dal 118 al Policlinico Gemelli

Leggi su Feedpress.me

Filippo31enne del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio, è stato trasferito in elicottero all’ospedaledi Roma per le conseguenze di undi gioco avvenuto durante la partita di calcio tra Paliano e Ferentino valida per la 20ma giornata del Campionato di Eccellenza Laziale. È accaduto sul terreno dello stadio Piergiorgio Tintisona di Paliano al 38/mo.