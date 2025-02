Romadailynews.it - Incendio in una villetta a Santa Marinella, famiglia in salvo

Le fiamme hanno interessato il patio e parte del salone, intervento rapido dei Vigili del FuocoUnè divampato nella serata di ieri in unadi, sul litorale di Roma. Le fiamme hanno avuto origine nel patio dell’abitazione in via Torino, per cause ancora in fase di accertamento, propagandosi poi nel salone.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che hanno impedito il coinvolgimento dell’intera struttura. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, laresidente, composta da quattro persone, era già fuori per mettersi in.Attualmente l’area è in fase di bonifica e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri per i rilievi del caso.