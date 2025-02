Ilgiorno.it - Incendio divampa all’ottavo piano. Tredicenne salvato dai pompieri

Il cortocircuito di una stufetta, le fiamme cheno, un ragazzino intrappolato in casa si rifugia sul balcone. Ed è proprio da lì che i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo il 13enne, figlio del proprietario, un peruviano di 55 anni. Paura ieri a mezzogiorno in via Cilea 3 a Pioltello, per le fiamme in un appartamentodi un palazzote in pochi istanti dopo il guasto a un elettrodomestico. Il ragazzo è stato fatto scendere con l’autoscala e il rogo è stato tenuto sotto controllo evitando che si propagasse ad altri piani. Operatori e mezzi sono rimasti sul posto per le operazioni di bonifica e per garantire che la situazione tornasse alla normalità. Sulle cause si aspetta l’esito delle indagini, ma sarebbe stato un incidente. Nulla di provocato, o voluto.