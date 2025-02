Ilgiorno.it - In via Giordano un sostegno anche ai genitori

Leggi su Ilgiorno.it

Parte da Monza il progetto Settimana Lilla, una kermesse di eventi dedicati alla conoscenza e cura dei disturbi alimentari. Capofila del progetto la Fondazione Maria Bianca Corno, nata nel 1997, che ha dato il via ad una efficace collaborazione con l’Ambulatorio per i DCA della Psichiatria dell’Ospedale San Gerardo. Dall’incontro di questi due soggetti, a cui più avanti si è unito il dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è derivata la possibilità di ampliare l’offerta di cura per i malati, con ileconomico della Fondazione. Con l’apertura del Centro Diurno “La Casa di Bianca“ (via7 a Monza), nell’ottobre 2015, si è arricchita l’offerta della rete dei servizi sanitari dedicati alla cura dei Disturbi del comportamento alimentare del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ospedale San Gerardo di Monza.