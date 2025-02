Ilgiorno.it - In un appartamento al Lorenteggio l’emporio di hashish e pasticche allucinogene: due trentenni arrestati, mezzo chilo di droga sequestrato

Milano, 2 febbraio 2025 – La Polizia di Stato a Milano, venerdì 31 gennaio, ha arrestato in zona, due cittadini italiani di 36 anni, con precedenti, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Gli agenti della Squadra investigativa del commissariato, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato unin via Pastonchi quale probabile luogo di detenzione di. Intorno alle 17, gli agenti di via Primaticcio hanno notato un uomo il quale, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi dello stabile, è entrato all'interno per poi andare via dopo qualche minuto. L’appostamento I poliziotti, insospettiti da quanto accaduto, lo hanno fermato in via delle Forze Armate, rinvenendo due involucri contenenti 4 grammi die 3 grammi di marijuana.