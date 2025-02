Lanazione.it - In trappola dentro l’ascensore di un parcheggio, 24enne salvato a San Casciano

Leggi su Lanazione.it

San(Firenze), 1 febbraio 2025 – Unresidente nel Comune di Sanpoco dopo le 21.30 di sabato 1 febbraio ha preso uno dei due ascensori delex Stianti, ma a metà corsa si è bloccato. Purtroppo pur cercando di spalancare la porta, si è trovato davanti al muro di cemento. Ha subito premuto il pulsante di allarme, tanto che si è messa immediatamente in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distretto di San, l’ambulanza con infermiera e volontari, i carabinieri di Montespertoli, più un addetto alla vigilanza privata. Non è stato assolutamente facile l’intervento dei vigili del fuoco che dopo avere aperto la botola della cabina, si sono calati per imbracare ilche iniziava a dare segni di sofferenza. Una volta imbracato, il giovane è stato fatto risalire lungo il canale dele ad attenderlo appena tirato fuori, c’era l’infermiera che ha immediatamente costatato le sue condizioni di salute.