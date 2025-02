Bergamonews.it - In quattromila per la mezza maratona: trionfano Michel Le Nedic e Claudia Andrighettoni

La pioggia ha dato un sapore speciale al Bergamo Urban Night Trail, manifestazione non competitiva che ha aperto il weekend del primo evento di FollowYourPassion 2025, Bergamo21. A garantire lo spettacolo sono stati circa 1.700 atleti che hanno illuminato le strade della Città dei Mille, tra gradini e salite con il fango e la scivolosità in pieno stile urban e trail. Bravissimi e giovanissimi Simone Toini (Angolo Mountain Running) e Nicole Ruggeri (Team Gaaren #BeAHero) a presentarsi per primi al traguardo in 47:49 e 56:45, rispettivamente.“E’ una gara dura, per me la prima gara in notturna e oggi particolarmente scivolosa, da poco ho iniziato a praticare la corsa in montagna, in questi pochi anni di corsa ho fatto quasi sempre corsa su strada”, ha detto il vincitore Simone Toini.“E’ bellissimo correre per le mura di Bergamo, una vera gioia, è una gara faticosa che avevo già corso due anni fa, prima gara in assoluto per me.