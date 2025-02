Ilrestodelcarlino.it - In Montagnola c’è Filla: "L’abbraccio alla città"

è nato con l’idea di rispettare le forme del parco, dribblando tutte le piante. È l’architettura che rispetta l’ambiente, è una foglia ma è un abbraccio e al parco e". Con queste parole, l’architetto Mario Cucinella ha descritto la struttura multifunzionale nel cuore della, inaugurata ieri mattina e da lui ideata. Una struttura ’morbida’, armonica, fatta di curve e non di spigoli. Il nuovo padiglione a impatto zero, realizzato e finanziato dal Comune con il contributo di fondi europei (un investimento da 3,6 milioni di euro) e ora in usoFondazione Ui Rusconi Ghigi, rappresenta oggi un’imponente risposta allo spaccio e all’incuria del parco del centro cittadino, nell’ottica della lotta al degrado attraverso la vivibilità degli spazi pubblici.si compone di tre edifici con le vetrate, ad alta efficenza energetica, uniti da un porticato che ’si muove’ tra gli alberi, che saranno usati da Comune, scuole e associazioni, in condivisione.