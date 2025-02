Ilnapolista.it - In estate sembrava che De Laurentiis fosse cambiato, in realtà aveva gennaio per vendere (Repubblica)

Inche De, inperNapoli, con Marco Azzi, scrive della strategia del Napoli che è la stessa da vent’anni a questa parte.Va così da vent’anni e Conteavuto inuna percezione diversa, partendo però come la maggior parte dei tifosi da un presupposto errato. Al 31 agosto infatti il Napoliinvestito circa 130 milioni per gli acquisti di McTominay, Buongiorno (che oggi ritorna tra i convocati), Lukaku, Gilmour e Neres ed era sembrato un clamoroso cambiamento di tendenza da parte di Aurelio De: disposto a non badare a spese pur di rinforzare la squadra, nonostante la partenza mancata di Victor Osimhen. È asciuto pazzo o padrone? Macché. Il bilancio chiuderà solo il 30 giugno e il presidentedunque ancora a disposizione la sessione invernale del mercato per sistemare i conti, come ha puntualmente fatto con la cessione al Psg di Khvicha Kvaratskhelia.