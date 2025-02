Quifinanza.it - Imu tra pignoramenti veloci e sconti per i virtuosi, c’è chi taglia e riduce l’imposta

L’Imu cambia volto con la nuova riforma del Fisco locale, che introducepiù rapidi per i morosi e agevolazioni per chi paga regolarmente. Il nuovo decreto in arrivo, attualmente in fase di discussione, mira a snellire i tempi delle azioni esecutive,ndo il periodo per avviare un pignoramento in caso di mancato pagamento della tassa sugli immobili.Allo stesso tempo, alcuni comuni hanno scelto una strada diversa, puntando su incentivi e riduzioni delper premiare i contribuenti. Per esempio Vieste ha azzerato l’Imu per le abitazioni date in locazione a lungo termine, mentre Piacenza ha approvato un taglio delle aliquote.Riforma del fisco locale: tra riscossione e agevolazioniLa bozza del decreto fiscale, composta da 33 articoli, propone un sistema di gestione dei tributi locali che bilancia stretta e incentivi.