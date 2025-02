Thesocialpost.it - Impatto devastante, ragazzo contro un pullman: morto sul colpo

SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA), 2 febbraio 2025 – Un drammatico incidente si è verificato all’alba a San Lazzaro di Savena, dove un giovane in sella a un motorino ha perso la vita dopo essersi scontrato con un autobus. L’, avvenuto poco dopo le 4 del mattino all’incrocio tra via Kennedy e via Emilia, è stato violentissimo.Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus di linea proveniva da via Kennedy e si stava immettendo sulla via Emilia in direzione Bologna. Nello stesso istante, il motorino stava percorrendo la via Emilia in direzione Ozzano. Il semaforo, a quell’ora, risultava acceso ma con luce lampeggiante, lasciando quindi agli automobilisti la necessità di prestare la massima attenzione nell’attraversare l’incrocio.L’è stato: il giovane e il suo mezzo sono stati sbalzati per diversi metri, segno di una collisione ad alta velocità.