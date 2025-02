Secoloditalia.it - Ilaria Salis, un libro sulla vita “eroica” da occupante di case antifascista. Nicola Porro: “Da ridere…”

Leggi su Secoloditalia.it

Un, per provare ad “occupare” le librerie, dopo aver occupato, per anni, lealtrui.ha dato alle stampe un volume dal titolo “Vipera”, grazie alla casa editrice di sinistra Feltrinelli, per provare a rendere “” la narrazione delle sue imprese – si fa per dire – politiche e giudiziarie. “ripercorre la sua drammatica vicenda personale, iniziata con un arresto a Budapest l’11 febbraio 2023, ai margini di una manifestazionecontro il Giorno dell’Onore. Il suo fermo si trasforma in una lunga detenzione in condizioni disumane nelle carceri ungheresi, preludio a un processo politico carico di significati simbolici. Con una scrittura coinvolgente e onesta,racconta l’esperienza di isolamento, le privazioni fisiche ed emotive, e la forza necessaria per resistere in un contesto ostile.