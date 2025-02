Dilei.it - Il trend beauty 2025 è waterless: ecco i prodotti (già virali) formulati senz’acqua, solidi o in polvere

Nel, il settore della bellezza sta abbracciando una tendenza sempre più rilevante: la “”, ovvero la cosmesi senza acqua. Secondo la ricerca di Mintel, piattaforma internazionale di market intelligence, la Generazione Alpha (ovvero i nati dal 2010 ad oggi) del Regno Unito, il 24% dei giovani tra i 16-24 anni compra già, mentre in Francia la percentuale sale al 28%.Una sfida non semplice in quanto, tradizionalmente, l’acqua è stata l’ingrediente principale in molte formulazioni cosmetiche, utilizzata come solvente per miscelare altri componenti e migliorare la texture del prodotto. Tuttavia, l’uso eccessivo di acqua può diluire gli ingredienti attivi e richiedere l’aggiunta di conservanti per prevenire la crescita batterica. Inoltre, con le crescenti preoccupazioni riguardo alla scarsità d’acqua, l’industria cosmetica sta cercando alternative più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza peccare in efficacia e facilità di utilizzo.