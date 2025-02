Agi.it - "Il trash affascina ma non è privo di rischi" parola di esperti

AGI - “I social hanno creato parametri di notorietà completamente diversi rispetto al passato. Un tempo i modelli erano attori di Hollywood o grandi cantanti, figure inarrivabili. Oggi, invece, esistono tante microsfere che riescono a riunire migliaia e talvolta centinaia di migliaia di follower, e questo fenomeno è difficilmente regolabile con delle norme, perché sarebbe inefficace. Ci troviamo di fronte al riflesso di un cambiamento profondo nei valori della società”. A parlare con AGI è Marcello Foa, giornalista, ex presidente della Rai e docente di Comunicazione alla Cattolica, che analizza un fenomeno ormai impossibile da ignorare. Il caso di Rita De Crescenzo, influencer napoletana capace di attirare migliaia di persone a Roccaraso con un semplice video, non è un episodio isolato, ma la conferma di un sistema che sfugge a qualsiasi regolamentazione, in cui la viralità ha sostituito qualsiasi altro criterio di rilevanza.