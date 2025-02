Metropolitanmagazine.it - Il trailer di The Fantastic Four: First Steps ha una data d’uscita

Il primodi Thedei Marvel Studios debutterà a breve. Un comunicato stampa condiviso oggi da ABC News ha dichiarato che l’attesissima anteprima debutterà su Good Morning America martedì 4 febbraio. Tuttavia, poco dopo la pubblicazione, il comunicato stampa è stato aggiornato per rimuovere qualsiasi riferimento aldi. Non è chiaro, quindi, se le informazioni fossero errate o se ABC si sia affrettata e abbia rivelato la première delquando non avrebbe dovuto. Ladi uscita deldiè stata oggetto di molte speculazioni. Recenti voci suggerivano che l’anteprima sarebbe anin onda durante la trasmissione del Super Bowl domenica 9 febbraio. Qui sotto potete vedere il comunicato incriminato poi cancellato da Good Morning America.