Milanotoday.it - Il tassidermista che aveva imbalsamato (illegalmente) 160 animali protetti

Leggi su Milanotoday.it

160e, nei congelatori, nealtri 178 (interi o in parti), pronti alla stessa fine, privi di qualsiasi traccabilità. L'ipotesi, praticamente una certezza per gli investigatori, è che lo facesse per poi venderli. Glida lui posseduti sono peròdalla.