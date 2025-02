Ilgiorno.it - “Il silenzio del vuoto“: Iran e Italia si fondono nelle tele di Bita Boloukat

Leggi su Ilgiorno.it

di grandi dimensioni, che si aprono come finestre su un paesaggio interiore fatto di memoria, emozioni e possibilità di trasformazione. Dipinti astratti, in cui i colori diventano le chiavi per un viaggio nell’intimità. È quanto proporrà la mostra dell’artista italo-ianadal titolo “Ildel“, che verrà inaugurata martedì alle 19 nello spazio espositivo Manzoni16, in via Manzoni a Monza. La mostra, curata dal critico brianzolo Alberto Moioli, permetterà di conoscere una pittrice di grande sensibilità, chesue opere si muove in bilico tra la cultura più antica del Medio Oriente e una grande fascinazione per la storia dell’artena. “Il processo creativo sviluppato nei miei dipinti si basa sulla traduzione della natura in un linguaggio astratto personale - racconta-.