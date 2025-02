Anteprima24.it - Il ‘saturday night fever’ napoletano: rissa tra turisti e… Breaking Bad a novanta gradi

Tempo di lettura: 2 minutiQuesta notte tretedeschi sono rimasti feriti in unascoppiata con alcuni napoletani. E’ successo in piazza Bellini. Isarebbero stati aggrediti con bottiglie di vetro. Uno è finito al Cardarelli in codice rosso, con una ferita lacero contusa alla gola. E’ in prognosi riservata. Il secondo è stato portato al Pellegrini, dimesso con una prognosi di 30 giorni per trauma contusivo al volto. L’ultimo ha rifiutato le cure mediche. Indagini dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.Ieri in tarda serata i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via A. Poerio per un uomo ferito. Si tratta di un algerino di 35 anni, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine.