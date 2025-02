Gamberorosso.it - Il ristorante abruzzese di Roma a due passi all'aerea pedonale del Pigneto

Non è una novità. È dimostrazione di caparbietà. Quella di Angelo Del Vecchio che nell'ottobre 2019 ha aperto quest'angolo di Abruzzo al, quartiereno, ormai lontano dall'atmosfera pasoliniana che l'ha reso famoso, e che oggi pullula di locali tutti uguali dalla qualità discutibile (è la gentrificazione, baby). Eppure qualche stella brilla. Ci sono Vigneto, Sospeso Enoteca, So2, Fax Factory, la Santeria, in zone più defilate rispetto all'isola, poi c'è, per l'appunto, Pastorie – nella stessa via Pesaro (r)esiste anche Mile – dove gli arrosticini, per altro buonissimi, rappresentano la pietanza meno rappresentativa del locale.Pastorie alSembra di stare in una stalla, nel bene e nel male (ne paga l'acustica), il merito è di Lelio Oriano Di Zio (architetto che si è occupato anche del restauro dell'albergo diffuso Sextantio a Santo Stefano di Sessanio) con l'ausilio di due scenografi chiamati a ripensare quadri veristi stampati su tela ridipinti a mano e poi appesi alle pareti.