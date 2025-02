Scuolalink.it - Il rischio suicidario tra gli insegnanti: una realtà ignorata

Uno studio condotto dal dottor Vittorio Lodolo D’Oria evidenzia come glisiano tra le categorie professionali più esposte al. Nonostante ciò, il fenomeno rimane poco considerato dalle istituzioni e dall’opinione pubblica, che tende a sottovalutare le difficoltà psicologiche della professione docente. La sofferenza psicologica degli: un problema globale Diversi studi condotti in Francia e nel Regno Unito tra il 2005 e il 2012 hanno dimostrato che glisono tra le categorie più asuicidio. Questo dato contrasta con lo stereotipo diffuso di una professione caratterizzata da orari ridotti e lunghi periodi di ferie. Il problema non riguarda solo un livello scolastico specifico, ma si estende a tutto il comparto dell’istruzione, dall’infanzia alla secondaria.