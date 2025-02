Quotidiano.net - Il reato odioso che distrugge i più fragili

A parziale beneficio di tutti quelli che pensano ci siano sempre reati molto più seri su cui concentrare l’attenzione, ecco una non esaustiva carrellata dei titoli usciti ieri (per davvero: soltanto ieri). Li proponiamo tutti insieme perché, in fondo, si è sempre in tempo per ravvedersi. Eccoli, dunque: "Truffe agli anziani: 29 arresti eseguiti dai carabinieri di Genova" (Ansa). "Truffe: paga o arrestano tuo figlio. Finto avvocato denunciato" (Agi). "Truffe agli anziani: arresti anche a Napoli e Caserta" (Ansa). "Trapani: finto carabiniere e finto incidente: in manette un pregiudicato" (Italpress). Mogliano: "Pellet comprato on line, truffata una donna" (questo titolo è nostro). "Truffe agli anziani: dieci episodi sventati nel Bolognese" (Ansa). Basterebbe, quindi, tenere per una mezza giornata gli occhi sul fenomeno per rendersi conto della situazione, che stravolge le vite soprattutto dei più, anziani in testa.