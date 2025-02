Iodonna.it - Il rapporto tra Domenico e Viola è sempre più teso. Mina scopre il segreto di Viola nel peggiore dei modi

Leggi su Iodonna.it

Con la puntata di settimana scorsa al serieSettembre 3 ha superato sé stessa: ha tenuto incollato davanti alla tv quasi 4,5 milioni di telespettatori, totalizzando uno share dello 24,6%. L’assistente sociale napoletana continua a stupire e non ha intenzione di fermarsi. Sarà stato l’argomento haters a catalizzare publico? Misteri della tv. Serena Rossi torna in “Settembre 3”: in anteprima la clip del matrimonio X Leggi anche › StaseraSettembre affronta la sua gravidanza (e aiuta Titticciata da un hater) Nella puntata di questa sera (su Rai 1 alle 21.