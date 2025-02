Quifinanza.it - Il primo impianto italiano di idrogeno verde è in Lombardia e sfrutta un “super elettrolizzatore”

Leggi su Quifinanza.it

L’rappresenta oggi un tassello fondamentale della nuova strategia industriale dell’Unione europea, e l’Italia lo sa bene. A Pizzighettone, provincia di Cremona, è stato creato ilper l’: una delle rare soluzioni industrializzabili, che non solo quindi può essere prodotto in serie, ma necessita anche di una manutenzione abbastanza semplice. Il progetto è dell’azienda lombarda H2Energy, fondata durante la pandemia dai chimici Claudio Mascialino e Saro Capozzoli, insieme all’imprenditore del fotovoltaico Riccardo Ducoli. Qui, si trova un “” dalle capacità straordinarie. Vediamo cos’è e come funziona.Gli obiettivi europei di produzione diLa Banca Europea dell’istituita dalla Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen vuole colmare la carenza di investimenti nel settore dell’green e ha il compito di sostenere sia la produzione dirinnovabile all’interno dell’Unione sia la sua importazione, contribuendo così agli obiettivi del Green Deal di transizione ecologica verso la neutralità climatica.