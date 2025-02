Sport.quotidiano.net - Il portiere è stato impegnato solo alla fine con una bella parata su un calcio di punizione di Nico Paz: "Mi sono fatto trovare pronto». Skorupski: "Abbiamo fatto una grande partita»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unapassata praticamente con le mani sui fianchi guardando i compagni controllare il Como e portare a casa i tre punti fino al recupero, quando con un bel tuffo vanifica anche l’ultima e unica velleità del Como di lasciare un segno in questa. Lukaszè soddisdel successo ottenuto contro la squadra di Fabregas, sottolineando al contempo anche le fatiche degli ultimi mesi tra campionato e Champions League: "Penso cheuna, anche perché siamo un pochettino stanchi ebisogno di riposare. Per noi è finita la Champions e ci concentreremo sul campionato.anche un’altramartedì in Coppa Italia. Speriamo di recuperare presto, perché vogliamo andare avanti anche in Coppa. L’Europa? Dove arriveremo si vedrà". Ilrossoblù ha parlato della classifica che sorride ai rossoblù momentaneamente quinti a pari merito con la Juventus ma anche di De Silvestri, autore del gol che ha aperto il match e di un’ottima prestazione che gli è valsa il premio di Man of The Match: "E’ unasensazione, non avevo guardato la classifica sinceramente ma è bello.