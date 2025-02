Sport.quotidiano.net - Il Pisa supera se stesso nel girone di ritorno. La difesa domina: la più efficace del torneo

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Michele Bufalino Meglio deld’andata, sul campo e dal punto di vista tecnico-tattico. Ildi Filippo Inzaghi si è goduto per una notte il primato, prima di essere nuovamenteto dal Sassuolo, ma il trend di queste prime giornate deldici parla di una squadra schiacciasassi da ogni punto di vista. Sul campo infatti nelle prime cinque gare ilha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, portandosi a casa 13 punti su 15 disponibili. Un dato reso ancora più netto se si pensa che Semper ha subito solo due gol e la sua porta è rimasta inviolata in tre occasioni. Neld’andata invece ilaveva ottenuto 11 punti su 15 nelle prime cinque gare, divenuti poi 13 in sede di tribunale, quando il risultato della partita col Cittadella è stato convertito dal tribunale, mesi dopo, in una vittoria a tavolino per la ben nota vicenda "Desogus", quando il giocatore degli avversari era stato schierato nonostante non fosse nelle note, aggiunto poi tardivamente.