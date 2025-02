Ilgiorno.it - Il picchio muraiolo super star del lago di Iseo. Per riuscire a fotografarlo c’è chi percorre 250 chilometri

Leggi su Ilgiorno.it

Marone (Brescia) – Ilche vive lungo la strada ciclopedonale Vello Toline a Marone è diventato una. Conosciutissimo tra gli appassionati di fotografia naturalistica, da qualche mese è uno tra gli animali più ripresi e pubblicati sul web, sempre con risultati evocativi e con i colori meravigliosi che caratterizzano il suo piumaggio nero, grigio argentato e tra il rosso e l’arancio. Ufficialmente presente lungo la strada da una decina di anni, l’animale aveva avuto un momento di fama tra il 2016 e il 2019, per poi essere meno ritratto, anche in concomitanza con il Covid e con le numerose chiusure della strada ciclo pedonale più bella deld’e, sicuramente, la più frequentata. Le migliaia di persone che passano quando è percorribile camminano o vanno in bicicletta, paiono non fargli particolarmente paura né tenerlo lontano, anche se gli appassionati di fotografia assicurano che ritrarlo sia molto difficile e richieda lunghi appostamenti.