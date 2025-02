Lanazione.it - Il piano per le scuole. Presto due nuovi edifici: "Vicini alla Magigas. Rischio per i bambini"

Il Comune vuole costruire la nuova scuola media e anche una scuola dell’infanzia nell’area a sud dell’abitato del capoluogo, tra via Togliatti e la tangenziale via Berlinguer. La variante urbanistica che contiene questa scelta è stata discussa in consiglio comunale e ha incontrato la netta contrarietà della lista civica Montale Rinasce, mentre hanno votato a favore la maggioranza di centrosinistra e anche il gruppo di minoranza del centrodestra. La decisione della giunta di spostare la scuola media nella nuova area nasce anche dvolontà di creare spazio per un "polmone verde" cioè un parco nel centro del paese. Spostando la scuola media attuale e anche, come è previsto, l’attiguo campo sportivo Nencini si avrebbe, come ha detto il sindaco Betti, un’"area strategica" a disposizione per il parco centrale.