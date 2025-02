Iltempo.it - Il Pd boicotta se stesso. E sulla “salva-Milano” Schlein non trova la quadra

Leggi su Iltempo.it

Dottor Jekyll e mister Hyde, in pratica il Pd «double face». Come certi abiti totalmente reversibili, intramontabili. Il Nazareno d'altra parte ne aveva già sperimentato la portabilità, limitandosi al cambio di stagione. Il Jobs act, approvato e santificato durante il governo di Matteo Renzi e scaricato brutalmente anni dopo per le nozze con Maurizio Landini. D'altra parte le mode cambiano. O la separazione delle carriere dei magistrati sottoscritta con il reggente Maurizio Martina, brutalizzata quando a farla davvero è il governo di Giorgia Meloni. Stavolta il Pd è andato oltre, innovazione allo stato puro, o più probabilmente non ci sono più le mezze stagioni di una volta. Così nel giro di poche settimane i dem pensano di cambiare voto da un ramo all'altro del Parlamento. Ricapitoliamo: a Montecitorio sotto l'attenta supervisione della presidente Chiara Braga e della segretaria lombarda Silvia Roggiolani, due fans di Elly, l'aula approva il, (la norma che serve a chiarire le regole dopo le inchieste dei pm e a sbloccare l'urbanistica milanese) votano contro solo il M5S ed Avs.