Il passo d’addio dell’"Imperatore" Kargbo

A Cesena ha lasciato il segno, certo con discontinuità di rendimento (e non solo in tempo di ramadan), ma quando puntava e saltava l’uomo ed era in giornata diventava difficile fermarlo soprattutto in C. Da venerdì Augustus, 25 anni, di Freetown (Sierra Leone), nel calcio italiano dal 2017, è un giocatore del Blackburn Rovers tra le storiche formazioni inglesi (72 stagioni nella massima serie, 3 titoli d’Inghilterra, 6 Coppe d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega Inglese), attualmente in Championship (la serie B inglese). Una trattativa durata settimane, incoraggiata dal giocatore e dal suo staff, che ha portato nelle casse del Cesena 1,2 milioni, ma il 40% dovrà essere versato al Crotone, il club dal quale l’esterno era stato prelevato e che lo aveva portato nel calcio importante ingaggiandolo dal Campobasso (serie D) facendolo debuttare in B e addirittura in A il 20 settembre 2020 (ko per 4-1 con il Genoa).