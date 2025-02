Ilrestodelcarlino.it - Il New York Times celebra Reggio: "Modello per l’educazione infantile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Cesare CorbelliLa figura di Gianni Rodari torna a brillare oltreoceano e, con lui, ancheEmilia si prende la sua doverosa parte di notorietà. È infatti uscito un articolo che hato il famoso scrittore noto per la composizione di storie per bambini a firma di Mac Barnett, uno degli autori americani di libri per fanciulli più in voga al giorno d’oggi, per presentare l’imminente uscita di altre due traduzioni dei libri di Rodari, ovvero la Grammatica della Fantasia e Lamberto, Lamberto, Lamberto. Al termine dello scritto, Barnett ha citato anche la settimana che Rodari passò a, un seminario dove tanti maestri e insegnanti appresero nozioni dallo scrittore, elogiando poi la nostra città come unperdei più piccoli: tutto questo nientemeno che sul New