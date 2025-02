Spazionapoli.it - Il Napoli aspetta Saint Maximin: quando potranno esserci le visite mediche

Calciomercatoultimissime – È ormai tutto pronto per l’arrivo in maglia azzurra di Allan, calciatore che presto firmerà il suo contratto con il club di Aurelio De Laurentiis.Tutte le attenzioni al campo, con un piccolo sguardo ben attento alle ultimissime notizie legate al calciomercato: in casa, la missione è ben chiara. A Roma, gli azzurri cercheranno di dare ulteriore continuità al proprio cammino, anche per dare un ulteriore segnale all’Inter, squadra con cui gli azzurri sono pronti a battagliare per la vittoria del campionato di Serie A. È chiaro, però, che il mercato resta tema molto caldo, considerando le ultime operazioni in cui è impegnato il club azzurro.Per quanto riguarda l’erede di Khvicha Kvaratskhelia (passato al ParisGermain nel corso della sessione invernale di mercato), tutto sembra essere fatto per Allan, calciatore che l’Al Ahli (club proprietario del suo cartellino) è pronto a far tornare alla base dal Fenerbahce per passarlo, sempre a titolo temporaneo, al club del presidente Aurelio De Laurentiis.